[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes informátor már elárulta a titkot.","shortLead":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes...","id":"20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b519c8-b74c-4fe3-94be-e2394f611637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 17. 12:03","title":"Ezért úszhatta meg Donald Trump a Twittert ért eddigi legnagyobb hackertámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","shortLead":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","id":"20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b5613-2a67-4854-b566-629845085509","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 17. 07:14","title":"Eloltották a kigyulladt hadihajót San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","shortLead":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","id":"20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2e6a5f-cf15-44cd-9139-8fa86ce5afff","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","timestamp":"2020. július. 16. 09:25","title":"Szijjártó: A magyar vállalatoknak érdemes lesz megjelenniük Üzbegisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt rengetegen használtak orvosi maszkot az elmúlt hónapokban. A konteógyárosok szerint ez óriási hiba volt.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rengetegen használtak orvosi maszkot az elmúlt hónapokban. A konteógyárosok szerint...","id":"20200715_osszeeskuves_elmelet_orvosi_maszk_arcmaszk_5g_konteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ee3dc8-4044-4dbc-9334-146e1ab084db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_osszeeskuves_elmelet_orvosi_maszk_arcmaszk_5g_konteo","timestamp":"2020. július. 15. 20:03","title":"\"Az orvosi maszkban 5G-s antenna van\" – újabb őrült összeesküvés-elmélet terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","shortLead":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","id":"20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39fc4b-de19-4923-8849-7f8efb8bf640","keywords":null,"link":"/elet/20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","timestamp":"2020. július. 15. 18:43","title":"Andrzej Duda 11 percig azt hitte, hogy az ENSZ főtitkárával beszél, pedig orosz telefonbetyárok voltak a vonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","shortLead":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","id":"20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecdb06-691f-4f1a-9453-dd2be18e6f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","timestamp":"2020. július. 17. 11:05","title":"14 milliárd forintba kerül jövőre a magyar Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni a közéletben, de csak ügyekhez van viszonya. ","shortLead":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni...","id":"20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4c087b-6fb2-4c18-b771-e1b48772ad28","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","timestamp":"2020. július. 16. 09:04","title":"Rudolf Péter: Megtisztelő feltételezés, hogy nekem politikai befolyásom van, eddig nem érzékeltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]