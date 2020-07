Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","shortLead":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","id":"20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0b202-4333-4334-80f8-2ef09b4cba15","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","timestamp":"2020. július. 15. 10:12","title":"Beszakadt az úttest a Vámház körúton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost keresi a rendőrség.","shortLead":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost...","id":"20200715_busz_kerekparos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89f2a-7080-4e45-921c-50db79a6470d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_busz_kerekparos_rendorseg","timestamp":"2020. július. 15. 14:41","title":"Busz elé hajtott egy bringás, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási Tanács (NSEB) tagja lesz.","shortLead":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási...","id":"20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff9d02-e638-4fa2-b520-85ae66b68a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","timestamp":"2020. július. 15. 13:40","title":"Újra felível a kalandos életű Gorka Sebestyén pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","shortLead":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","id":"20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46fa9a-3787-4c6d-89ea-be1f2407b3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 11:45","title":"Július 23-án temetik Cserdi elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot. Az eltávolításának költségeit a szobrásznak kell fizetnie.","shortLead":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot...","id":"20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f932-31ba-488e-a940-174c7166f59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","timestamp":"2020. július. 16. 15:21","title":"Már el is távolították a fekete tüntető szobrát, ami egy bristoli rabszolga-kereskedő helyére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","id":"20200715_praga_vonat_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9847f-527c-4a22-9506-fd1bbae09a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_praga_vonat_serult","timestamp":"2020. július. 15. 06:11","title":"Összeütközött két vonat Prága közelében, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]