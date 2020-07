Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is állhat. Trump fiókjához nem nyúltak.","shortLead":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is...","id":"20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d78a221-200b-4213-b9b0-1525840b0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","timestamp":"2020. július. 16. 08:33","title":"Több furcsasága is van a Twitter ellen zajlott példátlan hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","shortLead":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","id":"20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fceb41-602a-4dd6-b4c0-2257d3a91884","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","timestamp":"2020. július. 16. 14:50","title":"Bemutatták az Egerszegi Vénuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó a Lollapalooza-főnök jóslata.","shortLead":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó...","id":"20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df31dbf-a134-4495-99c7-16d256a47c27","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 17. 11:31","title":"Az egyik legnagyobb fesztivál alapítója szerint 2022-ig nem lesznek nagyobb rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","shortLead":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","id":"20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ac2b5-3a20-4d30-97ca-bbad36d0b8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 16. 10:44","title":"Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bad1c49-e58f-4469-8459-56253f118d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csákvár a Topolya ellen játszott. A szerbiai focicsapat akadémiája korábban magyar pénzen épült.","shortLead":"A Csákvár a Topolya ellen játszott. A szerbiai focicsapat akadémiája korábban magyar pénzen épült.","id":"20200716_Masodosztalyu_csapat_meccset_nezte_Orban_Felcsuton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bad1c49-e58f-4469-8459-56253f118d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e3f925-e40a-447d-8b6e-f976851463b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Masodosztalyu_csapat_meccset_nezte_Orban_Felcsuton","timestamp":"2020. július. 16. 15:11","title":"Orbán egy szerb–magyar focipárbajt nézett meg Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]