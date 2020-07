Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","shortLead":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","id":"20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b105fb2c-b2c2-4e2b-a112-ce80039b9379","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. július. 19. 16:55","title":"Szabadkikötőkért áldozhatja fel a környezetvédelmet a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt, emiatt sokan kritizálták őket. Most kijött az új számuk, amelyről azt mondták: olyan cunamit indít majd el, mint a koncertek híre.","shortLead":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211fa6eb-86eb-4731-bad9-06fc48f9b72d","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","timestamp":"2020. július. 20. 11:08","title":"Megjött a Tankcsapda új száma, amelyben „mindenki megkapja a magáét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fb07d0-e7f6-42f0-8794-3a75d2ed1334","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. július. 19. 16:48","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1772a59f-6345-4f2b-9eca-40274e66a46e","keywords":null,"link":"/elet/20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 06:17","title":"Zivatar miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehetünk részesei ennek a bemutatónak.","shortLead":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan...","id":"20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63021820-add3-4949-b92a-a37a7c7a061b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. július. 20. 17:03","title":"Több csatornán is megnézheti a OnePlus Nord különleges bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e4688-ec41-47d7-9ed4-185a7bad0a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. július. 20. 06:41","title":"Gaben is megirigyelné: 2400 km-t futott 30 éves Corvette keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]