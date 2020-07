Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmények pedig továbbra is jóval kevesebb beteget látnak el, mint a járvány előtt.","shortLead":"Az intézmények pedig továbbra is jóval kevesebb beteget látnak el, mint a járvány előtt.","id":"20200723_korhazi_adossag_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348effb7-69d5-49f2-9b9e-5ef04648fc34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_korhazi_adossag_korhazak","timestamp":"2020. július. 23. 07:10","title":"Lassabban, de még mindig nő a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","id":"20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b6c0c-9b5e-40bb-beeb-aff0ce65c533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","timestamp":"2020. július. 22. 16:17","title":"A kormány nem áll le az egyházi ingatlanok felújításával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","shortLead":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","id":"20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c5d80-be13-4085-9570-20dd0a3694b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","timestamp":"2020. július. 22. 11:21","title":"1400 lóerőre húzta a Ford az elektromos szabadidő-autó Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FCSB játékosaihoz a szurkolók is csatlakoztak.","shortLead":"Az FCSB játékosaihoz a szurkolók is csatlakoztak.","id":"20200723_Magyarellenes_rigmus_kupagyozelem_Bukarest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe28daa-48d1-42e7-b3b8-7616a31be2eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Magyarellenes_rigmus_kupagyozelem_Bukarest","timestamp":"2020. július. 23. 19:25","title":"Magyarellenes rigmusokkal ünnepelte a kupagyőzelmet a bukaresti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","shortLead":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","id":"20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e972007-57ea-4463-8a0a-e4eab5ee4e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","timestamp":"2020. július. 24. 05:21","title":"Beiktatták az új horvát kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem olyan jó, mint a macié. Pedig az is teremtett lény és pont annyi joga van létezni, mint egy több száz kilós ragadozónak. Vélemény.","shortLead":"Fél éve egy - a medvéhez hasonlóan - életveszélyes élőlény ellen küzd az egész világ. Csak a koronavírus sajtója nem...","id":"202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595d0c4-aff0-4bd8-8424-1507f4ef3e5a","keywords":null,"link":"/360/202030_adjatok_vissza_ahegyeimet","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Tóta W.: Adjátok vissza a hegyeimet! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman utaztak.","shortLead":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman...","id":"20200722_szakadek_mecsek_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcf0c00-ce5a-46e2-888e-ecc7ad1eceef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_szakadek_mecsek_baleset","timestamp":"2020. július. 22. 11:58","title":"Egy fa tartotta meg a szakadékba zuhant autót a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]