Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is lehet mobillal fizetni.","shortLead":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is...","id":"20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41907186-0272-4f7e-98bd-3970e8d72f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","timestamp":"2020. július. 22. 14:19","title":"Már mobillal is fizethet, aki ízelítőt szeretne a kommunista diktatúra szelleméből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892a92c3-d3f1-4ab4-9ef7-f74745139308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parányi Chevrolet Spark sok mindenre jó lehet, de komolyabb méretű tárgyak szállítására nem igazán.","shortLead":"A parányi Chevrolet Spark sok mindenre jó lehet, de komolyabb méretű tárgyak szállítására nem igazán.","id":"20200724_a_rendorok_nem_hittek_a_szemuknek_hutoladat_vittek_egy_kisautoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=892a92c3-d3f1-4ab4-9ef7-f74745139308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f3dd0-8885-4c66-9362-ea49fadb1115","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_a_rendorok_nem_hittek_a_szemuknek_hutoladat_vittek_egy_kisautoval","timestamp":"2020. július. 24. 06:41","title":"A rendőrök nem hittek a szemüknek: hűtőládát vittek egy városi kisautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","shortLead":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","id":"20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c5d80-be13-4085-9570-20dd0a3694b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","timestamp":"2020. július. 22. 11:21","title":"1400 lóerőre húzta a Ford az elektromos szabadidő-autó Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több rendszerét, köztük néhány gyártósort is megfertőzött egy zsarolóvírus.","shortLead":"Több napon át karbantartást végez a navigációs rendszere mellett elsősorban óráiról ismert Garmin, miután több...","id":"20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7226e8-c6a4-4cac-8d9f-b87bfa9b8bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_garmin_zsarolovirus_kibertamadas_wastedlocker","timestamp":"2020. július. 24. 10:15","title":"Zsarolóvírus-támadás érte a Garmint, napokra leáll több szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","shortLead":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","id":"20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327a453-f745-4c6f-9fd2-4111b2484847","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","timestamp":"2020. július. 22. 14:35","title":"A búcsúkörén törte össze a tulaj a százmilliókat érő Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új kötetet adott ki, Sára Sándorról könyv jelent meg. ","shortLead":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új...","id":"202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbcc063-5900-40de-a889-a639389b77d0","keywords":null,"link":"/360/202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","timestamp":"2020. július. 24. 10:00","title":"Sára és Spiró: provokatív esszéket és egy életmű összegzését ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","id":"20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e9f48b-e1e6-4ef4-9ca0-e4b77abc61a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","timestamp":"2020. július. 24. 10:55","title":"Eldőlt, mikor pótolják a budapesti Pearl Jam koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]