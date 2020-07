Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51494bad-ae56-4de0-a7dd-0ced333db43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszabadság utolsó főszerkesztője szerint a rezsim ismét győzött.","shortLead":"A Népszabadság utolsó főszerkesztője szerint a rezsim ismét győzött.","id":"20200724_muranyi_andras_nepszabadsag_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51494bad-ae56-4de0-a7dd-0ced333db43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b008d43-6b08-4098-a26d-ec09defaf041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_muranyi_andras_nepszabadsag_index","timestamp":"2020. július. 24. 20:02","title":"Murányi András szerint Pecina és a sok Vaszily mellé odaállhat Bodolai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki sajtóját, köztük megkülönböztetetten a Magyar Nemzetet kezelték.","shortLead":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki...","id":"202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385ce92-f590-4f74-bb26-ce18eeb92bf1","keywords":null,"link":"/360/202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","timestamp":"2020. július. 26. 15:00","title":"Így mondatta le a hatalom 80 éve a Magyar Nemzet főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","shortLead":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","id":"20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f13faf-b1a5-4d12-8656-a1bc7e8dcf15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","timestamp":"2020. július. 26. 15:53","title":"Kettőből kettő: a MotoGP második futamát is megnyerte a Yamaha pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74332530-9aa0-43bc-a104-a247e1ccbf33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közpénzen működő távirati iroda hallgat.","shortLead":"A közpénzen működő távirati iroda hallgat.","id":"20200724_mti_index_felmondas_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74332530-9aa0-43bc-a104-a247e1ccbf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab682857-fda1-4e8b-aaf5-c6a82a2cc5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_mti_index_felmondas_tuntetes","timestamp":"2020. július. 24. 19:33","title":"Az MTI eddig egy sort sem írt az indexesek felmondásáról vagy a tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit lapok szerint ezeknek a Habony Árpádhoz és a Fideszhez köthető angol nyelvű internetes oldalaknak is az illiberális filozófia terjesztése a célja. ","shortLead":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit...","id":"20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff36a5-80e9-43cf-8e98-cfea7c7c7c3c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","timestamp":"2020. július. 26. 09:10","title":"Miközben az Indexnek kampó, külföldön tovább nyomul a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap is esni fog.","shortLead":"Vasárnap is esni fog.","id":"20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff69028-a48d-4122-89ea-909b41318905","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2020. július. 25. 08:09","title":"Felhőszakadás, zivatar - riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]