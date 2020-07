Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd az uniós országokba a gyógyszerből.","shortLead":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd...","id":"20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95fac67-0dbe-49d3-9b9e-fab092f2183e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","timestamp":"2020. július. 29. 15:33","title":"Aláírták az EU-s remdesivir-szerződést: 30 ezer koronavírus elleni gyógyszert veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakszervezet szerint balesetveszélyesen állítottak meg jegyellenőrök egy buszt, majd a sofőrrel és az utasokkal is összevesztek.","shortLead":"A szakszervezet szerint balesetveszélyesen állítottak meg jegyellenőrök egy buszt, majd a sofőrrel és az utasokkal is...","id":"20200730_busz_dunaujvaros_ellenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f2f3a-34cc-4c63-8b5b-830656fcb221","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_busz_dunaujvaros_ellenor","timestamp":"2020. július. 30. 17:15","title":"Büntetőfékező jegyellenőrök miatt nyomott satuféket egy távolsági busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16066a2-2733-459f-bfd5-ec111f594907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 40 milliós országnak már a saját piaca is elég nagy.","shortLead":"Egy 40 milliós országnak már a saját piaca is elég nagy.","id":"20200730_Ujabb_nemzeti_automarka_szuletett_itt_a_lengyel_Izera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c16066a2-2733-459f-bfd5-ec111f594907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f052b6b4-fdfc-4e69-83c1-609500d64d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Ujabb_nemzeti_automarka_szuletett_itt_a_lengyel_Izera","timestamp":"2020. július. 30. 09:17","title":"Újabb nemzeti autómárka született, itt a lengyel Izera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b266c0-d0e0-40a3-b0c6-803ce2ef5758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paróczai Anikó szeretné, ha végre kivizsgálnák a korrupciógyanús ügyeket.","shortLead":"Paróczai Anikó szeretné, ha végre kivizsgálnák a korrupciógyanús ügyeket.","id":"20200729_A_kispesti_vagyonkezelo_spanyolorszagi_villajaval_plakatolta_ki_a_Momentum_a_varoshazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b266c0-d0e0-40a3-b0c6-803ce2ef5758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d6bd50-817d-428a-bc00-f2b1193e9347","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_A_kispesti_vagyonkezelo_spanyolorszagi_villajaval_plakatolta_ki_a_Momentum_a_varoshazat","timestamp":"2020. július. 29. 21:08","title":"A kispesti vagyonkezelő spanyolországi villájával plakátolta ki a Momentum a városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","shortLead":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","id":"20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d1711-0005-4b66-80aa-13bd014e9c01","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. július. 29. 21:01","title":"Putyin bizalmi indexe 23 százalékra esett a két évvel korábbi 60-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak ","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

