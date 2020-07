Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c4ebc8-af7d-4804-bfc2-f0266e150a03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pandémia óriási csapást mérhet a világ nagyvárosaira, főleg, ha lesz második hullám – írja a brüsszeli Politico.","shortLead":"A pandémia óriási csapást mérhet a világ nagyvárosaira, főleg, ha lesz második hullám – írja a brüsszeli Politico.","id":"20200730_A_nagyvarosokat_is_atalakithatja_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c4ebc8-af7d-4804-bfc2-f0266e150a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a169ebd6-1f8f-4b5a-8904-60ac06b9e835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_nagyvarosokat_is_atalakithatja_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 30. 12:52","title":"A nagyvárosokat is átalakíthatja a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450f2cc9-b22f-4028-99f3-36dca9f55941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Antenna Hungária leányvállalata és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap is tulajdonos lett egy startupban, amely az autós balesetek megelőzésén dolgozik. ","shortLead":"Az Antenna Hungária leányvállalata és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap is tulajdonos lett...","id":"202031_robogaze_allam_azinnovacioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450f2cc9-b22f-4028-99f3-36dca9f55941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e407e-d9b1-42eb-9434-49ff145e9033","keywords":null,"link":"/360/202031_robogaze_allam_azinnovacioban","timestamp":"2020. július. 30. 16:00","title":"Intelligens sofőrmonitorozó eszköz fejlesztésébe szállt be az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","shortLead":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","id":"20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889686fa-1a1a-4e95-bf38-5903e55ddd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","timestamp":"2020. július. 30. 15:06","title":"Micsoda kilátás! – Orbán teraszán járt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83944c7c-c253-4de5-ac77-87f3e2e01736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezetvédelmi miniszter egyenesen ökológiai aberrációnak nevezte a megoldást, hogy lényegében hűtsék és fűtsék az utcákat. ","shortLead":"A környezetvédelmi miniszter egyenesen ökológiai aberrációnak nevezte a megoldást, hogy lényegében hűtsék és fűtsék...","id":"20200729_Felejtse_el_a_hutottfutott_teraszokat_ha_Franciaorszagban_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83944c7c-c253-4de5-ac77-87f3e2e01736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9352ad33-4be1-4dae-b80d-a0b69f75754c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Felejtse_el_a_hutottfutott_teraszokat_ha_Franciaorszagban_jar","timestamp":"2020. július. 29. 12:45","title":"Elfelejtheti a hűtött-fűtött teraszokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","shortLead":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","id":"20200729_iran_ballisztikus_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc73bcb-cf30-4efa-8cec-8c53dda4a9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_iran_ballisztikus_raketa","timestamp":"2020. július. 29. 21:52","title":"A föld alól indítható rakétákal kísérleteznek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon ritkán hoz nyilvánosságra a rendőrség olyan, elfogást bemutató videót, amelynek hangja is van. Most kivételt tettek.","shortLead":"Nagyon ritkán hoz nyilvánosságra a rendőrség olyan, elfogást bemutató videót, amelynek hangja is van. Most kivételt...","id":"20200730_unokazos_csalas_rendorseg_elfogas_baranya_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32556ffd-5012-4725-b647-b9d816f5e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_unokazos_csalas_rendorseg_elfogas_baranya_megye","timestamp":"2020. július. 30. 12:52","title":"Filmbe illő módon csaptak le az unokázós csalókra Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]