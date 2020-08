Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve vidéken. A páros egy lopott bicikli hirdetésén bukott meg.","shortLead":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve...","id":"20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89806de7-88c1-478b-a0fc-4132806e37a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:14","title":"Egy lopott biciklin csúsztak el a katalizátor-tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","shortLead":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","id":"20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878c046-545e-4301-9669-de1ee7f483e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:48","title":"Kiskorú lányokat futtató bandát fogtak el Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bc7f9e-8f7a-4fb7-9e52-4bc28467560c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Vince szerint az állam felelős azért, hogy ne történhessen a 76 évvel ezelőttihez hasonló tragédia.\r

\r

","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Vince szerint az állam felelős azért, hogy ne történhessen a 76 évvel ezelőttihez hasonló...","id":"20200802_Roma_holokauszt_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bc7f9e-8f7a-4fb7-9e52-4bc28467560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96018797-e893-4678-a070-21fe723cdef4","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Roma_holokauszt_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:35","title":"A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza, a Földre.","shortLead":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza...","id":"20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409197bd-1c87-432b-9d69-3c912f14a987","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Elindultak a Földre a Crew Dragon űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","shortLead":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","id":"20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34828e0e-dd62-4021-baf3-ea8c37c61db9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:32","title":"Testőrével együtt lőttek agyon egy mexikói újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","shortLead":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","id":"20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a203a1c4-c8fc-4b74-a886-c35bd521785f","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:45","title":"Büntetés-végrehajtás: A Kínából érkezett maszkvarró mégse gyárt havi 2,8 millió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]