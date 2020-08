Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be01da33-6cee-471c-b2b5-d0680a41fcd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számokban a Fesztiválköztársaság elmúlt 28 éve.","shortLead":"Számokban a Fesztiválköztársaság elmúlt 28 éve.","id":"20200808_Sem_VIT_sem_Woodstock__erdekessegek_a_Sziget_Fesztival_tortenetebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be01da33-6cee-471c-b2b5-d0680a41fcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61946563-387d-4d93-8df2-f5858ceb2a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Sem_VIT_sem_Woodstock__erdekessegek_a_Sziget_Fesztival_tortenetebol","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:00","title":"„Sem VIT, sem Woodstock” – érdekességek a Sziget Fesztivál történetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","shortLead":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","id":"20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7555c-4524-4cb2-956d-4b5478b5a228","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:49","title":"Eddig 20 millió koronavírus-fertőzöttet találtak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a rendhagyó Forma-1-es 70. évforduló Nagydíját vasárnap Silverstone-ban.\r

A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022d7f5-ebfe-4e53-a61a-1830bd32a177","keywords":null,"link":"/360/20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:00","title":"A PayPal-maffia feje - Elon Musk életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","shortLead":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","id":"20200810_Forma1es_golf_klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5fe06-b0bd-4539-a4e7-5dba7b3619ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Forma1es_golf_klub","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"22 millió forintért lehet Forma–1-es pályán nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt. ","shortLead":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés...","id":"20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb9780-9360-4079-bedf-4e2a44ff4717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:35","title":"Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, az ötödik.

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbb069c-01d3-4f5d-8cdd-1a6b8ca155be","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:04","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – ötödik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]