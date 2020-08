Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme számtalanszor kerül szembe az őket hibáztató mentalitással.","shortLead":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme...","id":"20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8d54e-3b5b-41fe-9c3a-6be2d76155c1","keywords":null,"link":"/360/20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Szomorúan Erdélyből: Egy nő gyalázatos megverése miatt hangos a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt a 70-80-as években szó szerint egy fél ország ült. A villamosmérnök végzettségű, jégkorong-válogatott játékosból az ország kvízmesterré avanzsált Egri János szerint bár a televíziók szerepe megváltozott, ma is volna igény hagyományos műveltségi vetélkedőkre. Szerinte elképzelhetetlen lett volna olyan csalás ezeken, mint amit a Kvíz című HBO-sorozat bemutat. Az egykori tévést ma is megismerik az utcán, és mind a mai napig elhangzik az „átnyújtok egy hangszórót” ikonikussá vált mondata a környezetében. Kifejezetten aktív a 84. évében is, teniszezik, jégkorongozik, továbbá ismert műgyűjtő: ebben az emberi kapcsolatokat értékeli leginkább. Interjú.","shortLead":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt...","id":"20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803c38-9b1d-45ee-9068-bde0888889b2","keywords":null,"link":"/elet/20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:30","title":"Egri János: „Ha nem 18 órában menne a propaganda, csak 12-ben, máris volna hat óra jó műsorokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után már 200-zal száguld. ","shortLead":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után...","id":"20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6566e2d4-7925-470c-972c-adc62fd4ef9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:41","title":"4,3 másodperc alatt 0-ról 200 km/h-ra: nem rakéta, hibrid autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","shortLead":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","id":"20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c470397e-bfc4-43d8-a139-bdfc92dd13d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:14","title":"Litvániába menekült a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae03d6d-a2cb-4058-a96c-7cf806ea0a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A történtek miatt a rendőrség több mint száz embert vett őrizetbe, akik a város üzleti negyedében randalíroztak.","shortLead":"A történtek miatt a rendőrség több mint száz embert vett őrizetbe, akik a város üzleti negyedében randalíroztak.","id":"20200810_chicago_fosztogatas_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae03d6d-a2cb-4058-a96c-7cf806ea0a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2c5693-f2b1-40cb-b1b7-ecb10cd6dedf","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_chicago_fosztogatas_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:57","title":"Fosztogattak, autókból lőttek rendőrökre Chicagóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","shortLead":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","id":"20200810_Antonio_Banderas_60","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c7023a-7c8b-4296-b096-3222951fabb9","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Antonio_Banderas_60","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sokkal több mint latin szerető: Antonio Banderas 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]