[{"available":true,"c_guid":"91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e04d4-afff-4189-bbf0-7abfdbb000ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Viktor és barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött napokat, mint a kialvatlanság.\r

\r

","shortLead":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött...","id":"20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04814e57-5757-4faa-b889-001fb471b999","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:35","title":"Miért nem tudunk idegen helyen jól aludni, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád hazugság és csalás.","shortLead":"A vád hazugság és csalás.","id":"20200810_Beperli_a_McDonalds_a_korabbi_vezerigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbea9a-403f-4eee-baae-643f6dfaf6b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Beperli_a_McDonalds_a_korabbi_vezerigazgatojat","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:47","title":"Beperli korábbi vezérigazgatóját a McDonald’s ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","shortLead":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","id":"20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a30e4e-98cf-4835-8f97-8a194cc5b420","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:18","title":"Jövő szerdán játszik a Fradi a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","shortLead":"Egy augusztus 1-ji magánrendezvény után többen kerültek karanténba a településen. ","id":"20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc33b37-e4b3-4fa3-a232-7e47537b1eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Koronavirusossal_targyalt_karantenba_kerult_az_ujfehertoi_polgarmester","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:18","title":"Koronavírusossal tárgyalt, karanténba került az újfehértói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","shortLead":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","id":"20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8c0ad-999c-4d97-a0c3-82b0b0879054","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:19","title":"Meghalt a Deep Purple és az Iron Maiden legendás producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]