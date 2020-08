Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak”.

","shortLead":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar...","id":"20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b69705-7f0d-404b-a4fc-bb69a6a36e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:51","title":"Államalapító Szent István-emlékérmet kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt, hogy a forgalmazását megtartják maguknak Amerikában.","shortLead":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt...","id":"20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1131e7-bed3-4f8b-80c9-4942d53282c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:29","title":"Nem hozza Európába a Ford a Broncót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt ígérte, az iskolák kapnak járványügyi protokollt, de azt még nem tudni, mikor. Az új tanév viszont nemsokára megkezdődik.","shortLead":"A kormány azt ígérte, az iskolák kapnak járványügyi protokollt, de azt még nem tudni, mikor. Az új tanév viszont...","id":"20200813_psz_jarvanyugyi_protokoll_iskolakezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428cb632-1136-4bc8-9a00-d3b92eab79f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_psz_jarvanyugyi_protokoll_iskolakezdes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:53","title":"A PSZ arra kéri a kormányt, hogy mielőbb hozza nyilvánosságra a járványügyi protokollt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","shortLead":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","id":"20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e3b66b-3c16-48a1-84b1-1e718bb29255","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:59","title":"Szlávik szerint az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki sem tudja, mi lesz a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett egy új podcast-adásban.","shortLead":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett...","id":"20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528dd5aa-6106-4d20-a22c-d9dc70d5c1dc","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:06","title":"Michelle Obama tabukat döntöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","shortLead":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","id":"20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6932c0a7-a2d8-408d-b52d-589ab6510d68","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:01","title":"Nick Cave: „A politikai korrektség a világ legszomorúbb vallása lett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte: az állami támogatásokat sorra nyerő együttes pénzért dolgozott.","shortLead":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte...","id":"20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e636a4-2afa-43b2-a1fd-3d5202ad5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:15","title":"Benkő: Ingyen írt páncélos indulót a Kárpátia, mert ennyire hazafias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c75a87cf-67d6-42f9-af09-034674539c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először az ünnepi szezonra, majd augusztus végére tippelték a kétkijelzős, androidos Surface Duo bejelentését. A Microsoft viszont meglepett mindenkit, és már szerdán lerántotta a leplet az új eszközről.","shortLead":"Először az ünnepi szezonra, majd augusztus végére tippelték a kétkijelzős, androidos Surface Duo bejelentését...","id":"20200813_microsoft_surface_duo_bejelentes_specifikacio_ketkijelzos_androidos_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c75a87cf-67d6-42f9-af09-034674539c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce52998-dc47-4d1d-92f0-a98a16d18a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_microsoft_surface_duo_bejelentes_specifikacio_ketkijelzos_androidos_eszkoz","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:03","title":"Hamarabb a vártnál: a Microsoft bejelentette a Surface Duo androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]