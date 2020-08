Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei idején egyáltalán nem tudott. Családja Jellasics bán és a császár bizalmas híveiből állt. Ezek a kapcsolatok mentették meg a börtöntől és a horvátok haragjától. Az élete bőségben kezdődött, nyomorban végződött.\r

","shortLead":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei...","id":"20200815_lebstuck_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e241bf-b706-43d4-bdbb-4981aa496be8","keywords":null,"link":"/360/20200815_lebstuck_maria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:20","title":"Kalapvásárlás közben lett hős forradalmár Lebstück Mária, aztán mosónőként végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","shortLead":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","id":"20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d1035-0a03-46b8-bdec-e128212f7801","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:40","title":"Belefulladt egy fiatal férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban nyaralt, távozott a posztjáról. ","shortLead":"Olaszországban nyaralt, távozott a posztjáról. ","id":"20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9c57c7-d17f-48e3-a3a1-0d89a78ebfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Lemondas_idegenforgalmi_hatosag_kulfoldi_nyaralas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:34","title":"Lemondott az ír idegenforgalmi hatóság elnöke, miután a kormány tanácsa ellenére külföldön nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"A portásországban az alulról felbuzgó félelem irányítja az embereket\" - összegzi tapasztalatait a hazai popzene kordában tartásáról a Kossuth-díjas zenész. Ha az Egyesült Államokban valakinek felvetné, hogy az állam be akar avatkozni a könnyűzenébe, \"akkor az a hasát fogná a röhögéstől\" - állítja Lovasi, s levezeti M. Kiss Csabának, hogy végül is hová kerül szerinte az 5 milliárd forint nagy része.","shortLead":"\"A portásországban az alulról felbuzgó félelem irányítja az embereket\" - összegzi tapasztalatait a hazai popzene...","id":"20200814_Lovasi_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85efc425-5c0b-49cc-ad5e-9f6fb5d83c71","keywords":null,"link":"/360/20200814_Lovasi_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:00","title":"\"A rám eső pénzt nem fogom felvenni\" - Lovasi András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","id":"20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1deee1-349c-4391-8abf-05e5f9878c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:20","title":"Koronavírus-fertőzés miatt lezárták az Újpesti Jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","shortLead":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","id":"202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2268c1d3-3190-4616-810f-40b406c55fb0","keywords":null,"link":"/360/202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:30","title":"Új befektető gurult be a patinás kerékpáros magazinhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51","c_author":"Andrzej Nowak","category":"360","description":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország a Szovjetuniót legyőzve megőrizte két évvel korábban, az első világháború végén – csaknem 130 év után – visszanyert függetlenségét. Amely csak a II. világháborúig tartott, és a lengyelek csak 1989-ben kaphatták vissza – ezért nevezi Nowak 1920-hoz hasonlóan 1989-et is csodás évnek. Alábbi cikkét az 1920. augusztus 15-én (ma lengyel állami ünnep és a hadsereg napja) véget ért varsói csata centenáriuma alkalmából írta.","shortLead":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország...","id":"20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9de309-da56-47f8-84fd-d0297fe65ce5","keywords":null,"link":"/360/20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Nem lett volna 1989, ha nem lett volna 1920 – 100 éve volt a sorsdöntő varsói csata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elmarad a felcsúti csapat Budapest Honvéd elleni mai OTP Bank Liga mérkőzése. 