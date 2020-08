Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta történetírója, az amerikai Jonathan Eig. A kipróbálás pedig mai szemmel nézve etikátlan kísérletekkel, tájékozatlan nők bevonásával zajlott és mindössze egy gyártási hibának köszönhető, hogy jobb lett a pirula összetétele. Ha egy feminista özvegy nem örököl dollármilliókat, meg sem kezdődik a fejlesztés. Kezdetben nem is vállalták hivatalosan, mire való a gyógyszer, hanem a nőgyógyászok összekacsintottak pácienseikkel, úgy írták föl.","shortLead":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta...","id":"20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b49727d-dbbf-4159-9d1b-4c370c157bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Nők találták ki, férfiak találták fel: 60 éves a fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","shortLead":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","id":"20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f8a5fb-5953-40b7-a2c3-15f1261ca10e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:11","title":"Menekülő autós gázolt rendőrt Sopronban, rá is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak a Fidesznek – így vallottak mindennapjaikról melegségüket nyíltan felvállaló ellenzéki magyar politikusok egy keddi kerekasztal-beszélgetésen. Ettől függetlenül nem gondolják, hogy ajtóstul kellene rontani a házba, előbb a társadalommal kell megértetni, miért fontos az esélyegyenlőség. Kormányra kerülésük esetén azonban az Isztambuli Egyezményt azonnal ratifikálnák és eltörölnék a tavasszal elfogadott 33-as törvényt.","shortLead":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak...","id":"20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab66f3cf-d783-4f57-9d95-3d5b5e05a74b","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:20","title":"„A párton belül sem tudom, hogy ki meleg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai Unióval, ellenkező esetben csak Oroszország felé tolnák őket – mondta a hvg.hu-nak Paweł Jabłoński lengyel külügyminiszter-helyettes. A politikus úgy véli, Magyarország és Lengyelország nagy sikert könyvelt el a költségvetésről szóló uniós csúcson, de arra egyelőre nem lát esélyt, hogy leállítsák a hetes cikkely szerinti eljárásokat. A külügyminiszer-helyettes Budapesten nyilatkozott újságíróknak. ","shortLead":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai...","id":"20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e0bfc-1ee3-4066-83a3-d7b7245cb0be","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:05","title":"\"A fehérorosz megoldást nem lehet csak szankciókra alapozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre csak mobilon fog látszódni.","shortLead":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre...","id":"20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeafe0f3-00d0-4b7a-8ec9-63f09efdbe17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:12","title":"A Chrome elkezdi felcímkézni a gyors weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","shortLead":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","id":"20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5e9a4-e57c-4500-bdde-420b105be4e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:33","title":"Jövőre turnéval térne vissza Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","shortLead":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","id":"20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc9359-2b0a-4c3b-ad74-8bb57b00f032","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:48","title":"Alakul az Index stábja, már új főszerkesztőről és leendő helyettesekről terjednek hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]