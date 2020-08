Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, ha a jövő héten valaki füstöt lát a 3-as metró felújítás alatt álló állomásai körül, hatósági füstpróbát tartanak csak.","shortLead":"Nem kell megijedni, ha a jövő héten valaki füstöt lát a 3-as metró felújítás alatt álló állomásai körül, hatósági...","id":"20200819_BKV_fust_teszt_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab9951-3501-4128-8229-e68f328b8678","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_BKV_fust_teszt_metro","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:57","title":"BKV: Direkt fog füstölni néhány metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:40","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság hátterében.","shortLead":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság...","id":"20200818_run_dmc_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1887d83b-2a5c-4e9a-bfaa-a32644546370","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_run_dmc_gyilkossag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:55","title":"Két embert vádolnak a Run DMC egyik tagjának a megölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","shortLead":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","id":"20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf7d8e-165f-4941-9553-9dcb988e87ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:09","title":"Lemondott a mali elnök, miután lázadó katonák őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","shortLead":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","id":"20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc75d2c-3dec-4731-b509-3120acc9bc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:34","title":"Határkerítés építésébe kezdett Szerbia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen környezettel találkozhatunk a természetben.","shortLead":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen...","id":"20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd90fee-af9f-4b46-9a38-d849e50dfe00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:03","title":"Látványos változás jön a Google Térképbe, ön is megkapja a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]