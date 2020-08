Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","shortLead":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","id":"20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b7c9a-4a30-4d28-af14-dbafcb3e3434","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:27","title":"Még mindig nem tudni, mi okozta a hatalmas robbanást Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek...","id":"20200817_maszkviseles_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685d08a-8bd7-4d9e-a611-34a3d7e4a1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_maszkviseles_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:09","title":"Ipsos: a népesség 87 százaléka visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet, amely a jelenlegieknél sokkal hatékonyabb, az előállítása pedig olcsóbb.","shortLead":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet...","id":"20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3febfb1-4dab-45fc-9158-0d09d881b067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:03","title":"A világ leghatékonyabb napelemét dobhatja piacra egy brit cég 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas lesz – közölték.","shortLead":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is...","id":"20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f2d0d2-7674-4e32-8ff0-c8af72a916e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:39","title":"2024-ben pályára állítják az első magyar kereskedelmi műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.","shortLead":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót...","id":"20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d7a8-b19a-4cf3-8078-163a117c694a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:33","title":"Hivatalos videók: közelről is megnézheti a Microsoft androidos mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","shortLead":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","id":"20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819ae8be-4585-4227-819e-ad9c9fe60760","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:56","title":"Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]