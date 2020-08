Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik a legjobb arcmaszk.","shortLead":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik...","id":"20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e078c5-de68-41d3-9310-6c45b98a2916","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:03","title":"A mesterséges intelligencia segít kikutatni a legjobb arcmaszkot a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak.","id":"20200818_vasut_potlobusz_pecs_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891e0d7-ce5a-4c39-81ad-f243518aa12c","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_vasut_potlobusz_pecs_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:15","title":"30-60 perccel hosszabb menetidő várható a Budapest-Pécs vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen környezettel találkozhatunk a természetben.","shortLead":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen...","id":"20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd90fee-af9f-4b46-9a38-d849e50dfe00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:03","title":"Látványos változás jön a Google Térképbe, ön is megkapja a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar kultúra kapcsolatáról. Ezek ihlették meg szerzőnket, ezekre reagál az alábbi véleménycikkben. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar...","id":"20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d296d63-5928-498a-8bb4-216fe6a79c25","keywords":null,"link":"/360/20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:45","title":"Lőrinc László: Üdvös lenne végre a magyargyűlölőzés nélküli párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","shortLead":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","id":"20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb626e-455e-49ca-aad6-13290ca495ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:39","title":"Szabálytalanságokat talált az LMP és a Párbeszéd pártalapítványainál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","shortLead":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","id":"20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b07b71-6ae2-4cc1-b121-9c05b6550554","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:09","title":"Áram nélkül maradt egy település Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Veszélyben van a Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama című film nemzetközi forgalmazása – állítja a film producere.



","shortLead":"Veszélyben van a Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama című film nemzetközi forgalmazása – állítja a film...","id":"20200818_Kulfoldon_letilthatjak_az_LGTgitarosrol_keszult_film_bemutatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddca9366-3cbe-47a0-9831-2c291e95bfca","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Kulfoldon_letilthatjak_az_LGTgitarosrol_keszult_film_bemutatasat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:32","title":"Letilthatják külföldön az LGT-gitárosról készült film bemutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]