[{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.","shortLead":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás...","id":"20200817_szijjarto_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62d982f-4ee3-4551-8163-2da81d6892c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_szijjarto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317de7f4-42a8-483f-835f-d75489d8a221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:46","title":"Ezúttal senki nem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933","c_author":"VG/hvg.hu","category":"sport","description":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","id":"20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9aff03-60a6-496a-a42c-47c537175d74","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:52","title":"Lezuhant egy hídról a belga kerékpáros a Lombard körversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","shortLead":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","id":"20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e577afa-2c5f-4b7e-9f87-c54beb38f5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:33","title":"Kiosztották Diana szerepét a The Crown utolsó két évadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban: az Európa utolsó diktátoraként is ismert államfő bár még mindig lepatkányozza az ellenzéket, már hajlandónak tűnik a reformokra, sőt azt is közölte, az új alkotmány elfogadása után új elnökválasztást tarthatnak. Más kérdés, hogy az ellenzék nem reformokat akar, hanem az autoriter politikus távozását. ","shortLead":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban...","id":"20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5887e16d-4859-4e57-9156-a1e8c8694beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:10","title":"Hajlandó a reformokra Lukasenka, kérdés viszont, mire lesz ez elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]