Egymásnak feszül a drogos alfahím és istent játszó pszichiáter - itt a Toxikoma első előzetese

Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című drogvallomás-bestsellerének legkeményebb, a szerző-színész életének sorsfordító időszakát viszi vászonra.

A Toxikoma című könyv egy vidékről a fővárosba felkerült fiatalember életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú évekig tartó drogos zuhanást. Győző, aki Budapestre kerülve volt pincér, grafikus, játékkészítő - és bár színészetet nem tanult – belecsöppen a színészvilág forgatagába is -, bekerül egy vad, végtelennek tűnő heroinspirálba, melynek végén minden szétesik körülötte, család, munka, jövő, de végül – ha nem is önszántából – elvonókúrára megy. Itt találkozik az ismert pszichiáterrel, Csernus doktorral. A film döntően a két domináns férfi között a pszichiátrián zajló ego harcot mutatja be.

„Két „nagyvad”, Csernus doki és Győző küzd meg egymással a filmben: mindketten erősek, lázadók, és hatalmas teljesítménykényszer hajtja őket előre. Minden másban viszont tökéletes ellentétei egymásnak” – meséli Illés Gabriella, a film producere, aki elmondta „ha a járványhelyzet engedi, október 22-től már a mozikba kerül a Toxikoma.

Mások mellett a Kincsem és a Valami Amerika trilógia rendezője elmondta, hogy ezzel a filmmel új vizekre evezett, de miután a valós történetet „testközelből” élte át, hisz’ Szabó Győző gyógyulása a Valami Amerika sikerének záloga is volt, nem volt kérdés, hogy elvállalja a rendezést.

„Nekem ez a műfaj újdonság, az én repertoáromban ilyen film nincs és már a forgatás közben is éreztem, hogy ebből valami jó fog kisülni” – mondja Herendi, aki a történet hátterét megvilágítva elmesélte azt is, hogy annak idején, a Valami Amerika forgatására Szabó Győző anyaszínháza csak akkor engedte el a színészt, ha előtte bevonul az elvonóra és végigcsinálja a terápiát, amit már évek óta halogat. “A Toxikoma tehát, ha műfajában nem is, de –ha úgy tetszik- „szerves előzményként” közvetlenül kapcsolódik a Valami Amerikához” – mondja a rendező.

Szabó Győzőt Molnár Áron, Csernus doktort Bányai Kelemen Barna, Kaszás Attila-díjas színész alakítja, Éva nővért, a női főszereplőt pedig Török-Illyés Orsolya.

A Toxikoma című könyv egy vidékről a fővárosba felkerült fiatalember életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú ideig tartó drogos zuhanást. Győző, aki Budapestre kerülve volt pincér, grafikus, játékkészítő – és bár színészetet nem tanult – belecsöppen a színészvilág forgatagába is –, bekerül egy vad, végtelennek tűnő heroinspirálba, amelynek végén minden szétesik körülötte, család, munka, jövő, de végül, ha nem is önszántából, elvonókúrára megy. Ott találkozik az ismert pszichiáterrel, Csernus doktorral. A film döntően a két domináns férfi között a pszichiátrián zajló egoharcot mutatja be.

A Kincsem és a Valami Amerika-trilógia rendezője, Herendi Gábor elmondta, hogy ezzel a filmmel új vizekre evezett, de miután a valós történetet „testközelből” élte át – Szabó Győző gyógyulása a Valami Amerika sikerének záloga is volt –, nem volt kérdés, hogy elvállalja a rendezést.

„Nekem ez a műfaj újdonság, az én repertoáromban ilyen film nincs, és már a forgatás közben is éreztem, hogy ebből valami jó fog kisülni” – mondta Herendi, aki a történet hátterét megvilágítva elmesélte azt is, hogy annak idején, a Valami Amerika forgatására Szabó Győző anyaszínháza csak akkor engedte el a színészt, ha előtte bevonul az elvonóra és végigcsinálja a terápiát, amit már évek óta halogat.

Szabó Győzőt Molnár Áron, Csernus doktort Bányai Kelemen Barna, Kaszás Attila-díjas színész alakítja, Éva nővért, a női főszereplőt pedig Török-Illyés Orsolya. Ha a járványhelyzet engedi, a film október 22-én kerül a mozikba.