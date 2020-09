Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","shortLead":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","id":"20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de97687c-adb6-4543-8af8-dc57c6a86655","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:37","title":"Az iskolakezdés eltolásával lassítanák a koronavírust Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81035ab4-cf71-49cd-b228-ec240e7397d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlságosan laboratóriumiak a kísérleti egerek – panaszolja több kutató. A steril körülmények és a célzott tenyésztés miatt az amúgy tudományos szempontból nagyon hasznos rágcsálók reakciói egyre kevésbé mérvadók. ","shortLead":"Túlságosan laboratóriumiak a kísérleti egerek – panaszolja több kutató. A steril körülmények és a célzott tenyésztés...","id":"202035_kiserleti_egerek_csereje_dirty_testing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81035ab4-cf71-49cd-b228-ec240e7397d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2072199-8790-4881-83f5-8bad128dc822","keywords":null,"link":"/360/202035_kiserleti_egerek_csereje_dirty_testing","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:00","title":"Van egy kis gond a laboratóriumi egerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt, zöld rendszámot kap és nagycsaládos támogatás is igényelhető rá. Kipróbáltuk az új Explorert. ","shortLead":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt...","id":"20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bba6436-8d56-4ffe-98b3-35ee7a14d62e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 30. 22:07","title":"Valami Amerika: vezettük a hatalmas hibrid Ford Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés, hogy nagyot zuhan vagy kicsit. Az autóipar és a művészet, szórakozás ágazat leállása annál is rosszabb helyzetet okozott, mint korábban gondolhattuk.","shortLead":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés...","id":"20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f32ebf5-941d-40da-b2f3-4d435400939d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:10","title":"Részletezte a KSH, miért zuhant ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai...","id":"20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888ab78-bd0d-481c-b7e3-bace175c18a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Levélben figyelmeztette a magyar kormányt Brüsszel a határzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]