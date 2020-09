Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek a gímbikaszezontól várták a járvány utáni talpra állást, most ennek is befellegzett, ha a kormány nem enged. Szerintük a vadászatok résztvevői kevesekkel érintkeznek. A vadászati cégek a gímbikaszezontól várták a járvány utáni talpra állást, most ennek is befellegzett, ha a kormány nem enged. Szerintük a vadászatok résztvevői kevesekkel érintkeznek. Vadászkamara: Engedjék be a külföldi vadászokat

Az elemzés azt mutatja, hogy a fertőzöttek számának megugrása várható. Emelkedik a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben Karácsony Gergely főpolgármester kompromisszumos javaslatot tett a nagykörúti kerékpársávok megmaradására. Az biztos, hogy szeptember 1-jével még nem változik semmi. Az biztos, hogy szeptember 1-jével még nem változik semmi. Megy és marad is a nagykörúti kerékpársáv

A régiek közül már csak néhányan maradtak. Elkezdték feltölteni az Index impresszumát az új munkatársakkal A dékán minden előadás és szeminárium jelenléti megtartását betiltotta a karon. A dékán minden előadás és szeminárium jelenléti megtartását betiltotta a karon. Az online nehezen kivitelezhető labor- és terepgyakorlatok egyelőre megtarthatók hagyományos formában. A vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta az összes előadás és szeminárium jelenléti megtartását

Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást. Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév

A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés. Jelentős a mikroműanyag-szennyezettség a Tiszában és mellékfolyóiban

Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában. Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben