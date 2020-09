Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála miatt azonban előrébb hozták az avatást.","shortLead":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála...","id":"20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f616332-a47d-42ec-918b-0948d4054da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:33","title":"Hatalmas Fekete Párduc-szobor jelent meg a Fortnite-ban, özönlenek hozzá a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb78f6-16db-4d98-838f-5833f7f97350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity Mars-járója több mint 4 percen át nézhette, ahogy a marsi forgószél végighalad a vörös bolygó egyik dombján.","shortLead":"A NASA Curiosity Mars-járója több mint 4 percen át nézhette, ahogy a marsi forgószél végighalad a vörös bolygó egyik...","id":"20200901_nasa_mars_kutatas_porordog_curiosity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb78f6-16db-4d98-838f-5833f7f97350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c552f6-5c82-4ff3-a1e6-d41b6473c788","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_nasa_mars_kutatas_porordog_curiosity","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:18","title":"Újabb kép készült a Mars egyik különös jelenségéről, a porördögről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes manővert az American Airlines leszállni készülő pilótái is látták.","shortLead":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes...","id":"20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe179e-66b0-4b81-9b3b-021f164b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:18","title":"Jetpackkel repkedett valaki egy kilométeres magasságban Los Angelesben, utasszállítókról is látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","id":"20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51388d-9400-44c3-a107-da1ba4f58635","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:29","title":"Pentagon: Kína megkétszerezné atomarzenálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik a terrortámadás pere.","shortLead":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik...","id":"20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee22b84f-41c0-41fb-9869-3b56cd798ad4","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:14","title":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","shortLead":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","id":"20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cea8f6-69fb-4351-9712-9cfce6d71821","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:09","title":"Orosz álhírgyárat kapcsolt le a Facebook és a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]