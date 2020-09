Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket, az illetékes kormányzati hivatal elnöke szerint ez teljesen rendben van.","shortLead":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket...","id":"20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c6beef-671b-485a-9ef2-5290b42ee8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:31","title":"Aki fizet, az dönt – írta a kormányzati hivatal vezetője a felülbírált tudományos pályázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","shortLead":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","id":"20200831_cseh_turistak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108109e7-dfa7-45ce-a09d-60b80219d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_cseh_turistak_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:18","title":"Csehország lett a kivétel, onnan a határzár ellenére is jöhetnek turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","id":"20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa199fa5-2fb2-4b90-a6bc-b503a2c729cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:29","title":"Lemond a Színművészeti vezetése és a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","shortLead":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","id":"20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3801c2b-eec1-4fd5-9bbd-1afd8f38e361","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:31","title":"Zelki János a Színművészetiről: „Ahol ilyesmi az ország egyeduralkodó vezetőjének utasítására megtörténhet, diktatúrának nevezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]