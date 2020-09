Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai – a lázadók és a bolgár művészek / Hongkong feszülten figyel – járvány és politika szorításában / Új normalitás a múzeumokban – kilátások a vírushelyzet alatt és után / Szobordöntés előtt és után – alternatív emlékhelyek az Egyesült Államokban / Kármentés a második fél évben? – a pandémia-letarolta műkereskedelem / A sztánai templom új ruhája – felújítás, amely öregbíti Isten házát

","shortLead":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai –...","id":"20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d496a1-b65f-45cb-8011-7b932ec36073","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:47","title":"Megjelent a Műértő 2020. augusztus-szeptember-októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","shortLead":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","id":"20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb07894-61c9-4dc2-b2e9-5f49d0481ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:28","title":"Egy kormányzott, egy tolta – videón egy terézvárosi robogólopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati választást is le kell bonyolítani szeptember végén.","shortLead":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati...","id":"20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b0a6-7277-47dc-b7ad-001a69aa3ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:07","title":"Több mint 1200 új fertőzött, bizonytalan iskolakezdés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi erőforrások miniszter. Ennek érdekében korábban még a zsinati szabályokat is módosították. Olyan már volt, hogy püspökből miniszter lett, de fordítva – ahogy most Balog Zoltán pályája kinéz – nem akadt még példa a magyar történelemben.



","shortLead":"Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi...","id":"20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93ad9-98d4-4df1-a31c-6d0bee87ac6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:47","title":"Püspök lehet Balog Zoltán korábbi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","shortLead":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","id":"20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b8b7ea-9df5-4022-9c15-e1bf805575fb","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:12","title":"Olcsó szexvicc miatt nem játszhat Yaya Touré egy jótékonysági meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]