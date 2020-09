Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","id":"20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8c4f2-59cd-4962-ae83-bf37347c2329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:21","title":"Sokkal gyorsabbak lettek a Porschék az új váltótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","id":"20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e7c1f-444a-4e15-b0f4-0621c51fb7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:52","title":"Meghalt a szekszárdi kislány, aki lezuhant egy harmadik emeleti erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével zuhant vissza júliusban. A korábbi hónapokhoz képest már látszott legalább a magyar turisták számában némi javulás, de az is, hogy nem merték egyből megrohamozni a szálláshelyeket, ahogy lazábbak lettek a járványügyi szabályok.","shortLead":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével...","id":"20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b539d95-e522-4179-87a5-13792092d36d","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:45","title":"Az újranyitás ellenére sem akartak jönni a turisták nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","shortLead":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","id":"20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd9ec1-3ea4-4ac6-a1e4-e4f8fd002a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:28","title":"8000 forintra büntethetik mostantól a maszk nélkül tömegközlekedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","shortLead":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","id":"20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16637b86-01de-4f9a-8d24-76560251df00","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:45","title":"Le akart csapni egy legyet, felrobbantotta a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]