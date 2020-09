Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","shortLead":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","id":"20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3ea325-7e16-4351-972c-9f14e5257073","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:08","title":"Piros-fehér szalagot ragasztott Orbán dolgozószobájára a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. 