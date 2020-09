Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3baec1d9-fe3a-48b4-ab07-0fbc224c8270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a brit Sun osztotta meg az olvasóival az információt.","shortLead":"Most a brit Sun osztotta meg az olvasóival az információt.","id":"20200908_David_Beckhamek_titokban_akartak_tartani_hogy_elkaptak_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3baec1d9-fe3a-48b4-ab07-0fbc224c8270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a04ab9-3488-4849-9d20-3f983f08932e","keywords":null,"link":"/elet/20200908_David_Beckhamek_titokban_akartak_tartani_hogy_elkaptak_a_koronavirust","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:31","title":"David Beckhamék titokban akarták tartani, hogy elkapták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones tőzsdeindexből. A teljes olajipar folyamatosan veszít jelentőségéből.","shortLead":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones...","id":"202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdc522-d7d1-4b00-844d-94e186592050","keywords":null,"link":"/360/202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"A cégvilág csúcsáról a süllyesztőbe: egy olajóriás tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","shortLead":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","id":"20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8cc7b-653f-4fcd-a4c4-d81fb65c00cd","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:18","title":"Eksztázisban közvetítette a francia kommentátor Pierre Gasly győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg Oscar-díjas – filmrendező, aki nem nagyon szeret moziba járni, és olyan sokat dolgozott Magyarországon, hogy köztársasági keresztet is kapott. Jiří Menzel filmjei és szellemisége tovább él, még ha legendás barátja, Szabó István szerint le is zárult egy korszak a halálával.



","shortLead":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg...","id":"20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931ecd2-dcf4-4e29-87be-715c83253a08","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:00","title":"Jirí Menzel halálával lezárult egy korszak, amikor még tudtunk nevetni magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b28332-a5eb-432c-925c-4dff36c1fab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így reagált a kormánypárt győri csoportja arra, hogy egy rendező kiáll egy egyetem függetlensége mellett.","shortLead":"Így reagált a kormánypárt győri csoportja arra, hogy egy rendező kiáll egy egyetem függetlensége mellett.","id":"20200907_szfe_mundruczo_kornel_szinmuveszeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b28332-a5eb-432c-925c-4dff36c1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa52d67-a75a-43bc-bfcd-b1c2e1056116","keywords":null,"link":"/elet/20200907_szfe_mundruczo_kornel_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:25","title":"\"Hányás\" – írta a győri Fidesz Mundruczóék SZFE-s akciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","shortLead":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","id":"20200907_naperomu_paksi_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092acb16-db50-48b1-a771-46a5f053dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_naperomu_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:58","title":"A magyarországi naperőművek rövid időre megelőzték Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]