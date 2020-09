A New York-i énekes-dalszerző, akit a punk vagy az alternatív rock keresztanyjaként is szoktak emlegetni, és aki kétszer is koncertezett Magyarországon (mindkétszer a Sziget Fesztiválon), korábban azt osztotta meg az Instagramon, hogy Krasznahorkai László Sátántangó című regényét olvassa, most pedig egy másik, régebbi hazai klasszikust vett kézbe.

A New York-i énekes-dalszerző, akit a punk vagy az alternatív rock keresztanyjaként is szoktak emlegetni, és aki kétszer is koncertezett Magyarországon (mindkétszer a Sziget Fesztiválon), korábban azt osztotta meg az Instagramon, hogy Krasznahorkai László Sátántangó című regényét olvassa, most pedig egy másik, régebbi hazai klasszikust vett kézbe.



Az ez alkalommal is az Instagramon megosztott fotón a gőzölgő tea mellett Kosztolányi Dezső Pacsirtájának angol fordítása, a Skylark szerepel (a könyv előszavát Esterházy Péter írta). Mondjuk mélyebben nem ásta bele magát a művész életrajzába, posztjában ugyanis csak annyi szerepel, hogy „a writer from Subotica”, azaz, hogy egy szabadkai író (Kosztolányi 1885-ben Szabadkán született, irodalmi munkássága azonban már Budapesten bontakozott ki).

A hírnek egyébként megörült Dragomán György író is, aki gyorsan posztolta is egy esszéjének részletét arról, hogyan terjed a magyar irodalom a világban.