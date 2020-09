Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20f9b399-7fb8-46c7-b83a-7e2988295385","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD főtitkári pozíciójáért zajló versenyben - közölte vasárnap Szijjártó Péter.","shortLead":"Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD...","id":"20200920_Tovabb_kedveskedik_Trumpnak_Szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f9b399-7fb8-46c7-b83a-7e2988295385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49167db4-094f-480c-ad3f-e86fa4618d04","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tovabb_kedveskedik_Trumpnak_Szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:48","title":"Tovább kedveskedik Trumpnak Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is. Izzanak az indulatok a kisvárosban, és még egy gyenge „indexes” szála is van a kampánynak.\r

\r

","shortLead":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is...","id":"20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649bcb0f-e898-4e8e-8532-b29ed70d225b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:32","title":"Büntetőügyekkel tűzdelt kampány Izsákon, az ellenzéknek is van sara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","shortLead":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","id":"20200919_kiraly_linda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc80ee-e2a7-4525-a9cb-9cd124345b24","keywords":null,"link":"/elet/20200919_kiraly_linda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:36","title":"Király Linda koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ef3f9-8777-44b6-a332-fa9f258d053c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"15 évi külföldi modellkarrier után az egészséges fogyásra építette vállalkozását, amely öt év alatt egymilliárdos, franchise-rendszerben működő céggé nőtte ki magát. Portréinterjú Tomán Szabinával.","shortLead":"15 évi külföldi modellkarrier után az egészséges fogyásra építette vállalkozását, amely öt év alatt egymilliárdos...","id":"202037_toman_szabina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ef3f9-8777-44b6-a332-fa9f258d053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d914cc-9029-4cf1-9ab5-69fa4517b6be","keywords":null,"link":"/360/202037_toman_szabina","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:00","title":"Tomán Szabina: \"Nem kell bizonygatnom, milyen ügyes lány vagyok.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták most először választottak társelnököket.","shortLead":"A szocialisták most először választottak társelnököket.","id":"20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_tarselnok_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422834ea-6e16-43e9-b162-f1ffd96a9f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_tarselnok_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:37","title":"Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalant választotta társelnökévé az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","id":"20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb966af-8210-4eef-918e-4e7cce41231e","keywords":null,"link":"/elet/20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:42","title":"Eszenyi Enikőt rejtette a Tigris álarc az Álarcos énekesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda, ahol Orbán Viktor szerint van elég hely, lélegeztető és ember is.\r

\r

","shortLead":"Oda, ahol Orbán Viktor szerint van elég hely, lélegeztető és ember is.\r

\r

","id":"20200919_Nepszava_elkezdodott_az_atvezenyles_a_Koranyiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a1f8e-d124-4c51-bcd1-17d901c01f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Nepszava_elkezdodott_az_atvezenyles_a_Koranyiba","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:45","title":"Népszava: elkezdődött az átvezénylés a Korányiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]