Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé tette a teljesen helyfüggetlen munkavégzést, aki februárban még e-maileket nyomtatott ki és nem tudta elképzelni az életét napindító meeting nélkül: természetesen élőben. ","shortLead":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé...","id":"20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c680ce-b05b-46c2-90aa-0f70e54639c3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:35","title":"Kaland, játék - kockázat nélkül: Hogy néz ki egy e-kereskedelmi vállalkozás 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Zoltán médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli lapszemléjében.","shortLead":"Varga Zoltán médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli...","id":"20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade9af5-20a4-4156-811a-bc5314f2f9b7","keywords":null,"link":"/360/20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:24","title":"Kéretlen Orbán-közeli ajánlatokról beszél a 24.hu tulajdonosa, de nem adja el cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma, a fertőzötteket a tököli rabkórházba szállították.","shortLead":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma...","id":"20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae723ee-a55f-4ee6-a00a-6acd11227871","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:43","title":"Közel negyven koronavírusos van a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b876967-c46a-4b6d-a913-dbd3a25b70cb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legégetőbb környezeti problémák egyike az élővizek műanyagszennyezése, a hamburgi Fraunhofer Tengeri Szállítmányozási és Szolgáltatási Központban pedig erre találtak egy automatizált megoldást.","shortLead":"A legégetőbb környezeti problémák egyike az élővizek műanyagszennyezése, a hamburgi Fraunhofer Tengeri Szállítmányozási...","id":"202038_viziszemetszedo_robot_tengeri_szerkentyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b876967-c46a-4b6d-a913-dbd3a25b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5de002-0aed-4137-9ef2-9c1f7b849d57","keywords":null,"link":"/360/202038_viziszemetszedo_robot_tengeri_szerkentyu","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:00","title":"Végeláthatatlan a tengertakarító robotrendszer munkája, de nem unja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fa841e-aac9-43eb-a9e9-85233c7e873e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A maszkszkeptikusok és a vírustagadók világát idézte még a Duma Aktuál, hogy megérthessük, mi áll a képtelen elméletek hátterében. De mivel tudnánk meggyőzni a hitetlenkedőket, hogy mégis viseljenek maszkot? Kovács András Péternek több válasza is van. ","shortLead":"A maszkszkeptikusok és a vírustagadók világát idézte még a Duma Aktuál, hogy megérthessük, mi áll a képtelen elméletek...","id":"20200923_Duma_Aktual_Maszkszkeptikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fa841e-aac9-43eb-a9e9-85233c7e873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb44845-4b6e-40e7-a5ae-a8536927d9cf","keywords":null,"link":"/360/20200923_Duma_Aktual_Maszkszkeptikusok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:00","title":"Duma Aktuál: A Nintendo találta ki a koronavírust, hogy Bill Gates árulhassa az iPhone-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db7f95-d0f9-4ca5-a391-89dfe2191164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen más lett korábbi változatához képest a kis méretű szabadidő-autó, amelyből már létezik elektromos változat is.","shortLead":"Teljesen más lett korábbi változatához képest a kis méretű szabadidő-autó, amelyből már létezik elektromos változat is.","id":"20200923_Itt_az_uj_Opel_Mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35db7f95-d0f9-4ca5-a391-89dfe2191164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c374079d-2821-4e35-a46b-ca640802ab6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_Itt_az_uj_Opel_Mokka","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:18","title":"Itt a látványosan megújult Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","shortLead":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","id":"20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31910540-0a6b-4e41-9697-05481764daf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:10","title":"Robert Kubica besétált egy autókölcsönzőbe, majd kihajtott a Nürburgringre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]