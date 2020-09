Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók...","id":"20200922_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abae2864-5c86-40ab-a95e-72145bd03a0e","keywords":null,"link":"/360/20200922_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:00","title":"Radar360: Reálkereset? Sok jóra ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be magukat az influenza ellen, mert ezzel csökkenthető az egészségügyre nehezedő teher. A kórházaknak ugyanis a koronavírusos esetekkel is foglalkozniuk kell, miközben hamarosan itt az influenzaszezon.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be...","id":"20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95724193-c3b1-4157-9bd5-f104492e8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Magyar virológusok szerint is jobb, ha kérünk idén influenza elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet az országban, azért viszont nem sokat tett, hogy megoldódjon a krónikus létszámhiány. Az elmúlt évben egy egész egyetemi évfolyamnak megfelelő 40 év alatti orvos tűnt el a rendszerből, szakápolókat már a magánegészségügybe sem találnak, az intenzív osztályokon pedig csak találgatni tudják, mikor fog rájuk szabadulni a járvány. ","shortLead":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet...","id":"20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94589ac-d26d-44f6-9f9b-aec63d64e9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:35","title":"Mit ér Orbán vezénylési terve, ha egyszerűen nincs elég kórházi dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d77aa2-05f3-45ac-ac9e-a6b15be7e60c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Error Code 6 jelzéssel, azaz 6-os hibakóddal omlik össze a Microsoft Edge böngésző jó pár Mac-használónál. A Microsoft már dolgozik a javításon, addig is ajánl egy átmeneti orvosságot.","shortLead":"Error Code 6 jelzéssel, azaz 6-os hibakóddal omlik össze a Microsoft Edge böngésző jó pár Mac-használónál. A Microsoft...","id":"20200922_ms_edge_bongeszo_osszeomlasa_macos_catalina_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d77aa2-05f3-45ac-ac9e-a6b15be7e60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec846c-3483-42a2-88b7-ed9ee9c8589b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ms_edge_bongeszo_osszeomlasa_macos_catalina_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:33","title":"Összeomlik a Microsoft böngészője az Apple gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz szállítást vállaló webshopokat indítottak. Eddig úgy tűnik, többségük sikeresen.","shortLead":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz...","id":"202038_adatgazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793dfd0d-1a25-44c8-9739-6555c5df4440","keywords":null,"link":"/360/202038_adatgazdak","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:00","title":"A gazda házhoz viszi: óriásit fejlődött a digitalizáció a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt, miután a járványügyi korlátozások bevezetésekor 10 százalékot esett a szektor.","shortLead":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt...","id":"20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd5dff-f074-4f6a-b21a-6f70678258d1","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:10","title":"Nagyot esett a kiskereskedelem tavasszal, csak mostanra érte el a tavalyi szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","shortLead":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","id":"20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d122d296-2fb4-4f7d-82b4-d22732a4188b","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:35","title":"Tévedett a labor, mégsem koronavírusos az óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]