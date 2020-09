Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4f67741-bb00-4c29-b089-fb27196f386a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lelkes támogatói bármilyen vállalkozásnak lehetnek, de tartósan csak olyan tartalmakra lehet építeni, amelyek ingyen máshol nem érhetők el.","shortLead":"Lelkes támogatói bármilyen vállalkozásnak lehetnek, de tartósan csak olyan tartalmakra lehet építeni, amelyek ingyen...","id":"20200922_Valosagos_fuggetlenseget_csak_a_gazdasagi_fuggetlenseg_tud_garantalni__Hont_Andras_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f67741-bb00-4c29-b089-fb27196f386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce74a3bd-d695-408f-85e5-09db377234c9","keywords":null,"link":"/360/20200922_Valosagos_fuggetlenseget_csak_a_gazdasagi_fuggetlenseg_tud_garantalni__Hont_Andras_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:20","title":"Valóságos függetlenséget csak a gazdasági függetlenség tud garantálni – Hont András a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","shortLead":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","id":"20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bda2293-3152-4dc1-9782-322aa4281075","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:50","title":"Kiszivárgott gyári fotók: íme a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha ez nem történik meg, akkor sok bank abbahagyhatja a külföldön élő brit állampolgárok kiszolgálását.","shortLead":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha...","id":"20200921_eu_brit_bank_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6609d2-f650-4e8c-bfb8-8658da18ec9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_eu_brit_bank_szamla","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:59","title":"Az EU-ban élő britek ezrei veszthetik el a bankszámlájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán Viktornak. A legtöbben az ingyenes koronavírustesztet követelték, a harmadiknál már csak nevettek a kormánypártiak.","shortLead":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán...","id":"20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b07cb7-a317-49c8-86c4-e4444fdd19ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:28","title":"A kormánypártok már csak nevettek az ellenzék harmadik ingyentesztet követelő kérdésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely ezért különböző vállalásokra kötelezte a szolgáltatót. ","shortLead":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely...","id":"20200922_szallashu_gvh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0bbd9c-d026-4150-aafe-d28eace1aa97","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_szallashu_gvh","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:38","title":"„Épp 38 ember nézi” – ha ön is találkozott ilyen szöveggel egy hirdetésnél, vélhetően nyomás alatt volt a pszichéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b4a78d-967b-42e9-8004-c8e0b25adf81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vele együtt az egyik alpolgármester és egy képviselő is távozott.\r

","shortLead":"Vele együtt az egyik alpolgármester és egy képviselő is távozott.\r

","id":"20200921_perkata_polgarmester_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a78d-967b-42e9-8004-c8e0b25adf81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eb739f-410d-49ee-a016-97f29b46c30e","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_perkata_polgarmester_lemondas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 21:32","title":"Lemondott Perkáta Fidesz által is támogatott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester emberei még a tavalyi önkormányzati kampányban. A polgármestert tanúként hallgatták meg a cikk miatt az LMP által indított sajtóperben, de az ítélet szerint inkább a véleményét mondta, mint a tényeket.","shortLead":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester...","id":"20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd40097-ca6b-44a0-8a3b-d98df0bf37ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:23","title":"Még adós a helyreigazítással két kormánylap is a perben, amelyben Matolcsy Gyöngyi csak terelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]