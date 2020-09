Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","shortLead":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","id":"20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da1b620-9206-417a-8fb0-bfe85e2bd1cf","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:24","title":"Lajos Tamás: Már amennyire ezt blokádnak lehet nevezni, ezt a pár diákot, aki ott randalírozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a benzinkutakon, sőt a fodrásznál, hajvágás közben is hordjunk maszkot, illetve utóbbi helyen ne lapozgassunk magazinokat várakozás közben, mert a vírus a közösségi terekben terjed a leginkább.","shortLead":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos...","id":"20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80469ae-2724-46dd-96e6-2ba754cec217","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:34","title":"37,8 Celsius-fok – efelett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolák kapujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","shortLead":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","id":"20200929_koronavirus_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b30430e-94c4-4ad6-9f6f-5a25faa72d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:16","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány klasszikus értelemben vett hangulatjel érkezését is bejelentették. A koronavírus és a járvány miatti frusztráltság itt is megjelenik majd.","shortLead":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány...","id":"20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d240e98-f37a-4ca5-8225-793c0a3724a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:03","title":"217 új hangulatjel érkezik – melyiket használná a legszívesebben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális házaspárok közötti szexuális kapcsolatot engedélyezi – ez csak egyike a számos kérdésnek Amy Coney Barrett kinevezése körül, akit az amerikai elnök a liberális Ruth Bader Ginsburg helyére jelölt. A demokraták attól tartanak, Barrett támogatásával akár a szabad abortuszhoz való jog, vagy Barack Obama egészségügyi törvénye is veszélybe kerülhet, de a történet most sem fekete-fehér. ","shortLead":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális...","id":"20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff349a1f-847c-4948-8f07-1d9675b22e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:30","title":"Veszélyezteti-e az amerikai szabadságot egy mélyen hívő, hétgyermekes anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","shortLead":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","id":"20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135db305-9c1f-4a0d-84f5-5350049fa8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:32","title":"Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni a Dankó utcai szeretetotthonban.","shortLead":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni...","id":"20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d860b-2dbc-4b19-b4f7-65e2b299d8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:39","title":"5 millióval támogatja Iványi Gáborék iskoláit a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","shortLead":"Az újdonságok 65-100 lóerős szívó-, illetve turbós benzines erőforrásokkal támadnak.","id":"20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f9790-c2a3-4ba2-8e21-662293ae7e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_dizel_nelkul_kizarolag_3_hengeres_motorokkal_itt_az_uj_dacia_logan_es_sandero","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:59","title":"Dízel nélkül, kizárólag 3 hengeres motorokkal itt az új Dacia Logan és Sandero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]