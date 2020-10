Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást szerintük.","shortLead":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást szerintük.","id":"20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfc02f-3c22-4c80-acff-028874a609b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","timestamp":"2020. október. 09. 14:15","title":"65 órás tüntetést kezd a Greenpeace a Karmelita kolostornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott egyszerre.","shortLead":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott...","id":"20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a43ebf-1ede-4e0a-ae98-f5ce2919c3bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","timestamp":"2020. október. 09. 15:15","title":"Huszonnyolc kocsi tölthető egyszerre ultragyorsan Európa legnagyobb töltőállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. Azt pedig már egyenesen kritikán alulinak tartja a szervezet, hogy mindössze 3,5 órája volt a jogszabály véleményezésére. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot...","id":"20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600b78ea-f7dc-4387-b6cf-24007aa70bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Fülke: Csőbe húzta-e a miniszterelnök az orvosi kamarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második alkalommal hat emberüket kellett lecserélni.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második...","id":"20201009_koronavirus_forma1_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d41ccdd-6f98-43e4-8a31-1bdde7e6c9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_koronavirus_forma1_mercedes","timestamp":"2020. október. 09. 19:12","title":"Többen is koronavírusosak a Mercedesnél, remeteként élnek az F1-csapat pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium szerint korábban semmi, a normálistól eltérő nem történt a térségben.","shortLead":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium...","id":"20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f73fce-1f8e-49af-81f1-e8cf6d380392","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","timestamp":"2020. október. 09. 16:14","title":"A Kamcsatka-félsziget tengeri élővilágában súlyos pusztítást okozott a feltételezett szennyezés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","id":"20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8cb8b7-6edc-43dd-853b-baf04fdc6311","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","timestamp":"2020. október. 09. 11:21","title":"Benzinmotorokat szerelnek a Mazda első villanyautójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]