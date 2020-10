Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül működő, magánkezdeményezésű szerveződésnek tekinti.","shortLead":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül...","id":"20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e698b33-a362-4650-b8f9-7db153e599d6","keywords":null,"link":"/elet/20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","timestamp":"2020. október. 13. 13:20","title":"Mindenkinek névvel kellene nyilatkoznia az SZFE-n, hogy együttműködik-e az új vezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt években adta ki újra a Magvető – koronája minden bizonnyal A rög gyermekei című regénytrilógiája (Ondrok gödre, A kaliforniai fürj, Ókontri). Többször megjárta Amerikát, de mindig hazajött, most szülőfalujában Szajlán él. Ott kerestük fel, hogy aztán mindenféléről beszéljünk a száz évvel ezelőtti paraszti élettől Kosztolányin és Adyn át Antall Józsefig, a rendszerváltásig, a kultúrharcig és az SZFE-ig.","shortLead":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt...","id":"20201012_Oravecz_Imre_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184d2dac-4654-4235-966c-9be6ac102e82","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Oravecz_Imre_interju","timestamp":"2020. október. 12. 20:00","title":"Oravecz Imre: Nem tudnak velem igazán mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","id":"20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf9fcc-8178-4060-934a-e855a2604a69","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 13:24","title":"Maruzsa: Egyelőre nem kell máshogy védekezni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari háttérembereknek. A fődíjat a Kontraszt kapta, az év különdíjasa pedig Demeter Szilárd miniszteri biztos, – a döntőt támogató – Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója lett. Demeter megígérte, hogy ha öt év múlva nem lesz jobb a magyar könnyűzenének, akkor a díjat visszaadja.



","shortLead":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari...","id":"20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cced94-54ea-488e-b23d-935e928140c9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","timestamp":"2020. október. 13. 13:34","title":"A PIM támogatott egy zenei rendezvényt, ahol meglepetésre díjat nyert a PIM igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","shortLead":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","id":"20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00257905-4014-4afb-b35e-b66bbec7625a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 14:13","title":"Halálos balesettel végződött három szupersportkocsi közúti versenye Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó munkatársa dörömböl az ajtaján, hogy Nobel-díjasok lettek.","shortLead":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó...","id":"20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a298a8f1-729e-499b-b0c5-b94e38de5f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Az éjszaka közepén verte fel a közgazdászt a szomszédja, hogy szóljon, közösen Nobel-díjat nyertek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz elnökhöz is köthető bank folyósítja, aminek Budapestre költözését az Egyesült Államok sem nézte jó szemmel. ","shortLead":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz...","id":"20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618604d1-2db6-4e49-b4b4-c41baed3be2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","timestamp":"2020. október. 12. 17:51","title":"Százmillió eurós hitelt kap az MVM Putyin bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]