[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az illetékes hatóság megtiltotta a kínai Huawei és a ZTE termékeinek használatát a jövő hónapban esedékes 5G-tenderen részt vevő cégek számára.","shortLead":"Az illetékes hatóság megtiltotta a kínai Huawei és a ZTE termékeinek használatát a jövő hónapban esedékes 5G-tenderen...","id":"20201020_Ujabb_europai_orszag_csukta_be_az_ajtot_a_Huawei_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fddcef6-601b-4a5c-8b7d-730cf70dcb79","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Ujabb_europai_orszag_csukta_be_az_ajtot_a_Huawei_elott","timestamp":"2020. október. 20. 14:34","title":"Újabb európai ország csukta be az ajtót a Huawei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","shortLead":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","id":"20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219311af-432f-4f56-b676-bfb3ea23deb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","timestamp":"2020. október. 20. 17:03","title":"Óriási üzletet jelentett be az Intel: eladja a NAND-memória részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","shortLead":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","id":"20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309666ff-0a39-4d6c-baab-ba9ba8118c34","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. október. 20. 13:27","title":"A lakók 70 százaléka koronavírusos lett egy olasz idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket, tehát tovább javulhatnak a számaik.","shortLead":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket...","id":"20201020_ovszer_durex_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5482e1-f3a9-4b1b-a92a-a7376b7b0a4d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_ovszer_durex_szex","timestamp":"2020. október. 20. 17:36","title":"Meglódult az óvszerpiac a korlátozások feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","shortLead":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","id":"20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4c1ab8-63cf-4eef-904c-3ff015e277a1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A női kézilabda-bajnokság 7 meccse közül hat elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e651ee2-8421-4c94-8bbd-eb6476a19424","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:20","title":"Írország visszahozza a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]