A 17. VERZIÓ Filmfesztiválon idén összesen 39 ország 50 filmjét nézhetik meg online az érdeklődők november 10. és 22. között. Az alkotások olyan aktuális emberi jogi témákat dolgoznak fel és hoznak közelebb, mint a klímaváltozás és annak következményei, a sajtószabadság jelenlegi helyzete, a hatalmon lévők állami erőforrásokkal való visszaélése, vagy éppen a menekültek küzdelmei.

A dokumentumfilmesek rögzítik az emberiséget érintő változásokat és kihívásokat. A VERZIÓ célja pedig az, hogy az ő alkotásaikon keresztül közelebb hozza a nézőkhöz mások valóságát, hitelesen tájékoztasson, és megismertesse a világban élők fájdalmait és örömeit, ezáltal segítve a társadalom értő elfogadását.

A programban vannak személyes élettörténetek, mint az Én vagyok Greta, amely Greta Thunberg életéről szól, vagy a Maddy, a modell, amely egy világhírű Down-szindrómás modell történetét mutatja be.

Sokat mesél a környezetvédelemről és a klímaváltozásról az Erdőrablók, amely a fa betakarításától kezdve az előállított termékek forgalmazásáig dokumentálja az illegális fakitermeléshez kapcsolódó tevékenységek láncolatát. A Szmogvárosban pedig Kína egyik leglégszennyezettebb városának helyi erői küzdenek a kialakult helyzet ellen, nehezen lavírozva a kínai kormány elvárásai és a lokális igények között.

A világ számos országában a demokráciák belülről erodálódnak, így van ez a Fülöp-szigeteken is. Maria Ressa újságíró és csapata az utóbbi években félelmet nem ismerő, meg nem alkuvó újságírói tevékenységével vált világszerte híressé. A kormány többször is megpróbálta bebörtönözni őket, de mégsem adják fel, és nem hallgatnak el. Az ő munkájukba nyújt betekintést a Frontvonalban.

Az amerikai kontinensre kalauzol az Epicentrum, a 17 háztömb és a Vivos. Az első alkotás Hubert Sauper legújabb dokumentumfilmje, amely a kubai „utópiába” nyújt bepillantást, kiérdemelve a legjobb dokumentumfilmnek járó nagydíjat is az idei Sundance Filmfesztiválon. A második egy washingtoni afroamerikai család életének felkavaró történetét dolgozza fel. A Vivos pedig Ai Weiwei alkotása a Mexikóban nyom nélkül, erőszakosan eltűnt személyek hozzátartozóiról és megrázkódtatásaik emberi vetületeiről.

David France dokumentumfilmje, az Üdvözöljük Csecsenföldön, kendőzetlen bepillantást enged a kirekesztettségbe és a kilátástalanságba, és azokról a bátor aktivistákról szól, akik küzdenek a brutális anti-LMBTQ kampánnyal Csecsenföldön. Az Ébredj a Marson pedig egy Svédországban élő koszovói család küzdelmét mutatja be a „reményvesztettség szindrómával”.

A magyar alkotók is rendkívüli témákat dolgoznak fel idén. A Hűség Anna és Antal legyőzhetetlen szerelmét és Alzheimer-kórral vívott fáradhatatlan küzdelmét mutatja be. A Védelem alatt egy szociális munkás napjait követi figyelemmel, ahogyan három bántalmazott nővel dolgozik, eközben pedig a segítő munka kihívásaiba is betekintést enged. A Visszatérés Epipóba pedig egy nyolcvanas évekbeli magyarországi nyári tábor emlékezetébe kalauzol.

A virtuális nézők a fesztivál honlapján férnek majd hozzá az idei teljes programhoz. A filmek a VERZIÓ időtartama alatt bármikor megnézhetőek, nem fix időpontú vetítések lesznek. A már jól megszokott egyéb eseményeket, mint a közönségtalálkozók vagy a kerekasztal beszélgetések, is online kísérhetik figyelemmel. Az online látogatók többféle bérlet közül választhatnak majd, de egy filmre is vásárolhatnak jegyet. Ezentúl lesznek ingyen elérhető alkotások is a repertoárban. Egyes filmek limitált számú nézőnek lesznek elérhetőek, érdemes már most átböngészni a filmkatalógust.