Kigyulladt a Citadella InterCity mozdonya

A villanymozdony motortere gyulladt ki, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.
HVG
Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon – közölte a katasztrófavédelem.
A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor a mozdony már csak füstölt, amit porral oltóval szüntettek meg.
A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat – írták.
A Mávinform az esetről a honlapján azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.
