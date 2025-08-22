Kigyulladt a Citadella InterCity mozdonya

Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon – közölte a katasztrófavédelem.

A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor a mozdony már csak füstölt, amit porral oltóval szüntettek meg.

A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat – írták.

A Mávinform az esetről a honlapján azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.

Legutóbb négy napja volt tűz MÁV-járaton, akkor egy Sárospatak és Sátoraljaújhely közlekedő vonat egyik kocsijának az alja kapott lángra, előtte pedig az észak-balatoni vasútvonalon gyulladt ki egy mozdony.