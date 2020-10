Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","shortLead":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","id":"20201020_orban_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18a724-9ab0-4648-97ad-78acb15bc4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_orban_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 10:04","title":"Orbán influenzaoltással indította a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","id":"20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c21cdbd-c486-42f9-a1a8-166681f15fb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","timestamp":"2020. október. 21. 16:43","title":"Boltzár és kijárási tilalom: radikális lépéseket hoztak a csehek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban, ez is befolyásolta lépéseiket a koronavírus-járvány idején. Baja Sándor úgy látja, a rövid távon látható felívelések mellett hosszasan elhúzódó válság következhet, erre pedig azoknak is oda kell figyelniük, akik most akarnak elhelyezkedni.","shortLead":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban...","id":"20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730f2e3a-0873-4b40-bf5f-1b5105508865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","timestamp":"2020. október. 20. 14:30","title":"Sokakban a járvány idején tudatosult, hogy a munkahelyük nem jól bánik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","shortLead":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","id":"20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4575da1e-1070-4162-96d9-e1e831dcb294","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 21. 10:35","title":"Megverte sógorát, mert az azt terjesztette, hogy megverte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","id":"20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2d38-013e-46ad-a032-31e1546bf5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","timestamp":"2020. október. 21. 21:55","title":"FBI: nem orosz dezinformációs kampány részei a Biden fiáról nyilvánosságra került információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó előnyt, míg a republikánusok elkezdtek félni attól, hogy a Fehér Ház mellett a szenátust is elveszíthetik, ha Donald Trump bukik.

","shortLead":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó...","id":"20201021_Hangzavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51554ee-85f6-421f-b7db-8597714433b3","keywords":null,"link":"/360/20201021_Hangzavar","timestamp":"2020. október. 21. 15:10","title":"Amerikai kampányfinis: ahogy most állnak a dolgok, Orbán elkezdhet dolgozni a B terven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","shortLead":"Néhány rész leforgatása után ideiglenesen le kellett állni. A stábból többen is elkapták a koronavírust.



","id":"20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a78207-19eb-420e-bd3d-6fb9ad1bf03d","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Nem_indult_jol_az_uj_Friderikusz_musor_forgatasa","timestamp":"2020. október. 21. 09:32","title":"Nem indult jól az új Friderikusz-műsor forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]