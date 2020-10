Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","shortLead":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","id":"20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47284545-e822-4ae9-8d7a-c717f88aad15","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 17:34","title":"Olaszországban erősen megugrott a fertőzöttek száma, de a teszteléseké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át Pécsig. ","shortLead":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át...","id":"202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57052987-6822-4cc5-b632-0e8cc477d5de","keywords":null,"link":"/360/202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","timestamp":"2020. október. 20. 12:00","title":"14 hazai városban láthatók a nemzetközi fesztiválok díjazott filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is messze felülmúlta.","shortLead":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is...","id":"20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8c3e9-ce40-4d1e-ad92-e8cc4d16effb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. október. 21. 07:33","title":"Óriási az érdeklődés az új iPhone-ok iránt, a kiürített doboz ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban, ez is befolyásolta lépéseiket a koronavírus-járvány idején. Baja Sándor úgy látja, a rövid távon látható felívelések mellett hosszasan elhúzódó válság következhet, erre pedig azoknak is oda kell figyelniük, akik most akarnak elhelyezkedni.","shortLead":"A Randstad regionális ügyvezető igazgatója szerint a magyar dolgozók kevésbé bíznak a munkáltatóban és a kormányban...","id":"20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530547fc-364e-4f74-b3ea-a173266e02cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730f2e3a-0873-4b40-bf5f-1b5105508865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Baja_Sandor_munkaeropiac_covid","timestamp":"2020. október. 20. 14:30","title":"Sokakban a járvány idején tudatosult, hogy a munkahelyük nem jól bánik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel a figyelmet a zöld élelmezési rendszerek fontosságára.","shortLead":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel...","id":"20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be4bc6b-cfe8-43de-8f0b-4ad9c87bdd8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","timestamp":"2020. október. 20. 18:11","title":"Sztárséfek tanítanak a fenntartható főzés praktikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3687-6ceb-4201-aca5-33ea6520e515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox böngésző mögött álló Mozilla szerint a Facebooknak és Twitternek haladéktalanul lépéseket kell tennie, hogy a közelgő amerikai elnökválasztásra mérsékelni tudják a platformjukon terjedő álhíreket, dezinformációs kampányokat.","shortLead":"A Firefox böngésző mögött álló Mozilla szerint a Facebooknak és Twitternek haladéktalanul lépéseket kell tennie...","id":"20201021_facebook_twitter_mozilla_alhirek_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3687-6ceb-4201-aca5-33ea6520e515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac41ab72-9390-4d55-bd1e-2e6ceddba9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_facebook_twitter_mozilla_alhirek_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. október. 21. 11:41","title":"A Mozilla szerint a Facebookon és a Twitteren múlik az amerikai elnökválasztás tisztasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]