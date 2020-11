Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","shortLead":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","id":"202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492e37ad-0c71-4c0f-b768-503b585d19ec","keywords":null,"link":"/360/202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","timestamp":"2020. november. 01. 08:15","title":"Különös gyógyszer, amely jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","shortLead":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0becc5-a5c0-415a-b963-713851a0db8e","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","timestamp":"2020. november. 02. 06:17","title":"Túlterhelődött az otthoni tesztelés rendszere Stockholmban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet a második forduló.","shortLead":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet...","id":"20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d8bdf2-9413-4bc1-9c72-80406e0b282e","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","timestamp":"2020. november. 01. 15:56","title":"Szlovákiában egy nap alatt letesztelték koronavírusra a lakosság felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","shortLead":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","id":"20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4042c-70b3-40ef-967f-6bc7aadf2e57","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","timestamp":"2020. október. 31. 17:24","title":"Orbán „Paganini” Viktor raktárkoncertezik drMáriás legújabb alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-fehér kokárdákról\" írjon dalt.","shortLead":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-fehér kokárdákról\" írjon dalt.","id":"20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36118287-2620-4cfe-bd6f-66e0e690486a","keywords":null,"link":"/kultura/20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","timestamp":"2020. október. 31. 15:16","title":"Bródy dalt írt az SZFE-s diákokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási csalásokból. Ez tehát nem a forgalom, hanem a tiszta profit, legalábbis annak becsült értéke. Az Europol egy tanulmányban összegezte tapasztalataikat, alapos áttekintést nyújtva a szervezett bűnözői csoportok módszereiről, eszközeiről. Ebből kiderül, hogy nemcsak a labdarúgó-mérkőzéseket csalnak el, hanem egyre gyakrabban teniszeredményeket is eltérítenek. És már nemcsak játékosokat vesznek meg, hanem klubokat is.","shortLead":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási...","id":"20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad846340-e608-4262-96ed-c6ba3e5e3a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Gyanús a végeredmény? Lehet, hogy a maffia bundázta meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]