[{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja, az ellenállás zászlóit, molinóit megőrzésre átadták a diákokkal szolidaritást vállaló színházaknak. ","shortLead":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában...","id":"20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181a253-12aa-46a4-8ed9-1ac282e0bda9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","timestamp":"2020. november. 12. 10:49","title":"Átvették a Vas utcai ellenállás jelképeit a fővárosi színházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","shortLead":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","id":"202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18c8d30-4b3e-4c24-81e8-7f8947d57513","keywords":null,"link":"/360/202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","timestamp":"2020. november. 13. 12:00","title":"Többmilliárdos üzlet külföldre vinni a magyar vérplazmát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff597d73-178d-494e-aaa5-1c2c74a7cc2a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","timestamp":"2020. november. 12. 07:55","title":"Radar360: Engedélyezett vakcina és százmilliós segély a focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben elrendelték a szavazatok újraszámlálást.","shortLead":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben...","id":"20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160165c5-1bf5-4d20-9c68-1ed26e4a659c","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","timestamp":"2020. november. 11. 21:40","title":"Trump: Győzni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is ihatunk majd bort.","shortLead":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is...","id":"20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e1455f-637d-4821-8d1e-e02261e76d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Magyar kutató mentheti meg a bort a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","shortLead":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","id":"20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44dbbe-41f8-4a13-8ccd-9047bc33cef2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","timestamp":"2020. november. 12. 12:38","title":"Nincs egyetértés az ellenzékben az előválasztás szervezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","shortLead":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb578a6-da7a-45a7-8ca5-cf34d1d939eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 12. 11:43","title":"Húszéves férfi is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]