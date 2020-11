Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyközi járatokra érvényes bérleteket lehet visszaváltani, a helyi járatokra megváltottakról a polgármesterek dönthetnek.","shortLead":"A helyközi járatokra érvényes bérleteket lehet visszaváltani, a helyi járatokra megváltottakról a polgármesterek...","id":"20201113_berlet_visszaterites_itm_vonat_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a75f9-99f1-4ac8-809b-3899f3d544ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_berlet_visszaterites_itm_vonat_busz","timestamp":"2020. november. 13. 15:45","title":"Visszatérítik a korlátozások miatt feleslegessé vált bérletek árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy szükség lenne kormányzati vagy adóhatósági útmutatásra az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos, már kihirdetett rendelet részleteiről is.","shortLead":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy...","id":"20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c07d0-8d8a-44d5-a901-bdc5955c4034","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 18:20","title":"Nehéz helyzetben a könyvelők: nem ismertek még a home office-szabály és az áfacsökkentés részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg az értesülést, így a végleges lista akár hosszabb is lehet.","shortLead":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg...","id":"20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc725e-2b65-4fd3-938e-9255922e96ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","timestamp":"2020. november. 13. 17:10","title":"Ezeken az eszközökön cserélheti le először az Androidot a Huawei – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most kiadott számain: gyors volt a kilábalás, mielőtt ideért a járvány második hulláma.","shortLead":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most...","id":"20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a6bb14-2d77-4504-9565-e0c532559b46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"KSH: 4,7 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság a harmadik negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]