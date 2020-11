Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési programokra.","shortLead":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési...","id":"20201111_falklandszigetek_utolso_akna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0158e30-bfb9-4680-8f88-126dfa024596","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_falklandszigetek_utolso_akna","timestamp":"2020. november. 11. 05:47","title":"40 évvel a háború után felszedték az utolsó taposóaknát is a Falkland-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új intézkedéssel, a kijárási korlátozással kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolt csütörtöki tájékoztatóján az operatív törzs.","shortLead":"Az új intézkedéssel, a kijárási korlátozással kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolt csütörtöki tájékoztatóján...","id":"20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc86cc6a-9d17-4fe1-b112-98f0dd8cdb67","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:31","title":"Operatív törzs: 273-an szegték meg a kijárási korlátozást az első este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív esetek hogyan fertőződtek meg.","shortLead":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív...","id":"20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c5072-910b-4e0f-9641-5247641251e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 10. 15:06","title":"Egy nagykövet és egy diplomata is koronavírusos lett Szijjártó Péter közeléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – szűk körben zajlik, de a köztévé közvetíti.\r

