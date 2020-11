Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Miközben az európai szabályozók a dízelbotrány utóhatásaként még mindig az Euro 6 kibocsátási szabványok szigorításával vannak elfoglalva, már készülnek a belső égés korának végét ígérő szabályok. Befellegzett a robbanómotoroknak? Európában sokan ezt szeretnék Visszavonatná a szabadkígyósi Wenckheim-kastély átadásáról szóló javaslatot a térség fideszes képviselője. Herczeg Tamás hétfőn éjjel erről nyújtott be módosító indítványt. Herczeg... A békési fideszes képviselő is szembemegy a szabadkígyósi kastélyra vonatkozó előterjesztéssel Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után. Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus ","shortLead":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. Most nem függesztették fel Simonka György mentelmi jogát



„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt" – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt. Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László

","shortLead":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak. Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az orvosi kamara