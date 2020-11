Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztályvezető főorvos reméli, hogy hamarosan nem lesz tere Magyarországon a vírustagadóknak.\r

","shortLead":"Az osztályvezető főorvos reméli, hogy hamarosan nem lesz tere Magyarországon a vírustagadóknak.\r

","id":"20201121_Szlavik_Janos_kronikus_betegseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8dfbec-17c2-4473-b183-0b343f9d4d38","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Szlavik_Janos_kronikus_betegseg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:58","title":"Szlávik János: Az idősek és a krónikus betegségben szenvedők inkább ne fogadjanak látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi Veronika. ","shortLead":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi...","id":"202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec021c-529f-4ee4-8cbb-e620d21ab84a","keywords":null,"link":"/360/202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","timestamp":"2020. november. 21. 13:40","title":"Profilt váltanak az egykori neckermannosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8","c_author":"Dezső András","category":"kkv","description":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.","shortLead":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább...","id":"20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22e3a-fd01-4790-820a-8e9070d3d2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:00","title":"A koronavírus miatt egyre többen műttetik magukat magánkórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más, mint a kitartás és a fennmaradásért folytatott küzdelem.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más...","id":"20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd03c95-0b4b-4c84-aa64-fa1f50ee6628","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","timestamp":"2020. november. 22. 11:35","title":"Kásler Miklós: Rendkívüli idők állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","shortLead":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","id":"20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a124073e-0856-49ae-a17e-0dafbc5c90c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","timestamp":"2020. november. 23. 11:21","title":"Magyar kéz rajzolta izgalmasabbá a Subaru újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]