[{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","shortLead":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","id":"20201122_belgium_koronavirus_javulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c1a6-4aff-49a1-8b22-c6376f4c2464","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belgium_koronavirus_javulas","timestamp":"2020. november. 22. 17:18","title":"Minden belga járványadat javult a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát, az influenzát, és kiirtja a vírusokat, valamint a baktériumokat. 1,2 millió forint bevétele lett, mielőtt vádat emeltek ellene.","shortLead":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát...","id":"20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba7c2f6-7f7e-4a72-a4c5-de6d0cfb90de","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","timestamp":"2020. november. 23. 10:55","title":"Hipószerű oldatot árult vírusirtóként és egymilliót kaszált egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.","shortLead":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták...","id":"20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8d561-d490-41dc-b518-43ba6e6b492c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","timestamp":"2020. november. 23. 10:43","title":"13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes...","id":"20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35c3a3-95aa-4898-bba0-0bac07e9b402","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Ecettel és szódabikarbónával szinte az egész lakást kitakaríthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek szerint a szervezettséggel nincs gond, a tájékoztatással viszont igen. ","shortLead":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek...","id":"20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5dc7ac-6bc5-4d08-959e-52af65eceedb","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 18:53","title":"Elindult a pedagógusok tesztelése, már találtak fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","id":"20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c7694b-1d2f-4cb1-bd48-bf53e0848cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 10:06","title":"Varga Mihály bejelentette, hogy kedden majd bejelentenek valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","shortLead":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","id":"20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3e5e8d-201e-4127-a8a2-26014a8e2d04","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","timestamp":"2020. november. 23. 18:12","title":"121 települést ad át Örményország Azerbajdzsánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]