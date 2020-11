Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina – közölte az oltóanyag kifejlesztését finanszírozó RDIF orosz állami befektetési alap, amelynél már a készítmény világpiaci árát is meghatározták.","shortLead":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű...","id":"20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9b37a0-5bca-4a1e-a2b7-31fa66dd40a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Oroszország: 95 százalékos a vakcinánk, egy oltás ára 3000 forint alatt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Új elem jelent a költségvetési-jogállamisági vitában. Vezető néppárti politikusok szerint akinek gondja van a jogállamisági mechanizmus alkalmazhatóságával, annak az Európai Bíróságtól kellene kérnie ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalást. A kérdésről az Európai Parlament vitázott, csütörtökön pedig a magyar és a lengyel kormányfő egyeztet majd. ","shortLead":"Új elem jelent a költségvetési-jogállamisági vitában. Vezető néppárti politikusok szerint akinek gondja van...","id":"20201125_Az_Europai_Birosagnak_kell_eldonteni_hogy_a_jogallamisagi_feltetel_megfelele_a_kozossegi_jognak__mondtak_unios_vezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d26e6a-0e05-4a86-ab85-134a3e5ff41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_Europai_Birosagnak_kell_eldonteni_hogy_a_jogallamisagi_feltetel_megfelele_a_kozossegi_jognak__mondtak_unios_vezetok","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Ursula von der Leyen: Vétó helyett az Európai Bírósághoz forduljanak a magyarok és a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","shortLead":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","id":"20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1b8cd5-e544-4f3d-a192-3b79cd6916b4","keywords":null,"link":"/sport/20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","timestamp":"2020. november. 24. 20:23","title":"Már a sportigazgató mondja: Szoboszlai rövidesen távozhat Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","shortLead":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","id":"20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be128d-9316-42d7-9d9b-252ce6f12a07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","timestamp":"2020. november. 23. 17:34","title":"Az élete árán is megcsinálta a műtétet egy szaúdi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","shortLead":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","id":"20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c0b8db-516b-43c1-8a6a-82df91da7c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","timestamp":"2020. november. 25. 11:33","title":"Nagyobb sebességre kapcsol a Google, 400 új játék jön a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","shortLead":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","id":"20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5308-aa9a-4053-bc9f-043ff571137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","timestamp":"2020. november. 24. 15:14","title":"A jegybank már több mint 800 milliárd forintot tolt bele az államadósságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]